Il doppiatore Master Chief denuncia la Casa Bianca per l'uso della sua voce in "disgustoso e giovanile porno di guerra"

L'uso liberale da parte della Casa Bianca dell'iconografia videoludica per promuovere guerre, ICE e qualsiasi cosa il governo voglia far sembrare cool, l'ha già messa in qualche problema legale. Nintendo ha scelto di fare causa al governo degli Stati Uniti, principalmente per i dazi di Trump, ma vedere la pagina del titolo di Pokémon Pokopia ridisegnata per promuovere la guerra in Iran non deve aver aiutato i rapporti della compagnia giapponese con la Casa Bianca.

Recentemente, un video promosso dalla Casa Bianca sui social media ha utilizzato l'immagine e la voce del Master Chief, ancora una volta per promuovere il conflitto in Iran. Il doppiatore di Master Chief, Steve Downes, è intervenuto nel fine settimana per chiarire di non aver avuto alcun coinvolgimento nel video, né di aver usato la sua voce con il suo consenso.

"Mi è giunto a conoscenza che circola almeno un video di propaganda che è stato prodotto o almeno approvato dalla Casa Bianca, che utilizza immagini del Master Chief e usa la mia voce per sostenere la guerra in Iran," Iniziò Downes. "Non ho partecipato né sono stato consultato, né approvo l'uso della mia voce in questo video, né il messaggio che trasmette."

"Esigo che i produttori di questo disgustoso e infantile porno di guerra mi tolgano immediatamente la voce," Downes concluse. Al momento della stesura, il video è ancora online, includendo altri tributi a causa dei videogiochi dedicati alla guerra, citando titoli come Grand Theft Auto: San Andreas e Call of Duty.