Il dramma PSN riemerge di nuovo perché Marvel Tokon: Fighting Souls non può essere giocato in 132 paesi su PC

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Marvel Tokon: Fighting Souls sembra essere l'ultimo gioco colpito dalle restrizioni PSN, poiché i residenti di oltre 130 paesi non potranno acquistare o accedere al gioco, dato che le regioni sono luoghi dove gli utenti non possono creare un account PlayStation Network.

Questo è stato notato per la prima volta da SteamDB, che elenca tutti i paesi in cui Marvel Tokon: Fighting Souls non possono essere attivati o acquistati. Questi includono paesi come Afghanistan, Albania, Georgia, Repubblica Dominicana, Trinidad e Tobago, Monaco e ben oltre cento altri. Inoltre, il gioco non ha prezzi fissi in Azerbaigian, Kazakistan, Pakistan, Filippine, Russia e Vietnam.

Questo non dovrebbe sorprendere troppe persone, considerando che anche dopo che Sony ha ritirato indietro il dramma PSN con Helldivers II, molti giochi usciti dopo richiedevano ancora un account PlayStation Network per essere giocati. Tuttavia, resta comunque deludente per gli utenti che pensavano che comprare Marvel Tokon: Fighting Souls su PC potesse essere una soluzione alternativa al mancanza di un account PSN. In sostanza, il gioco è quindi bloccato in quei 132 paesi, indipendentemente dalla piattaforma su cui lo si volesse, e a meno che Sony non cambi idea, i giocatori non avranno accesso all'ultimo picchiaduro di Arc System Works.