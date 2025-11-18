Il gaming si sta orientando verso i PC secondo il CEO di Take-Two

HQ

Mentre la Steam Machine si avvicina, minacciando di sfumare il confine tra console e PC, ci viene ancora una volta ricordato la potenza di quest'ultima piattaforma, che è cresciuta costantemente nel corso dei decenni. Sembra che anche alcuni dei nomi più importanti del mondo del gaming stiano sottolineando che i PC sono il futuro, come osserva il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che il gaming come business si sta "muovendo verso il PC."

Ha detto questo in un recente colloquio con CNBC, prevedendo quale direzione prenderà il gaming nel prossimo futuro. "Penso che si stia muovendo verso il PC e il business si stia muovendo verso l'open piuttosto che la chiusura," ha detto. "Ma se definisci la console come proprietà, non come sistema, allora l'idea di un gioco molto ricco a cui ti dedichi per molte ore e giochi su un grande schermo — quella non sparirà mai."

Quindi giocare su console ora conta come giocare a un grande gioco su uno schermo grande? Giusto. Sarebbe difficile immaginare un futuro in cui le console tradizionali non esistano, ma con Xbox e Steam che sembrano lavorare verso l'obiettivo finale di avere una macchina su cui si possa accedere praticamente a tutto, il gaming come lo conosciamo potrebbe presto cambiare.