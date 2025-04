Il giocatore di "Let Me Solo Them" ha sconfitto il boss finale Elden Ring più di 10.000 volte

HQ

Il giocatore di Elden Ring "Let Me Solo Them" ha raggiunto un traguardo a dir poco impressionante. Dal suo lancio, la persona in questione è riuscita a battere i boss finali - Radagon ed Elden Beast - ben 10.000 volte come evocazione cooperativa. Ispirato al leggendario "Let Me Solo Her", diventato famoso per aver aiutato i giocatori a sconfiggere Malenia, "Let Me Solo Them" ha assunto il ruolo di offrire la stessa assistenza, ma con la battaglia finale del gioco.

Per quasi tre anni, "Let Me Solo Them" ha battuto Radagon ed Elden Beast una media di dieci volte al giorno, indossando sempre l'ormai iconico vaso in testa e senza armatura. In un post suReddit ha espresso la sua gratitudine alla community e ha sottolineato gli incontri significativi e le amicizie fatte durante questo viaggio.

"Sto aiutando altri giocatori a sconfiggere il boss finale di Elden Ring (Radagon e Elden beast) da quasi 3 anni ormai. Lasciami solo che lei mi abbia ispirato ad aiutare altri giocatori come evocazione "Jarnished", quindi ho indossato l'elmo del barattolo, mi sono tolto l'armatura e da allora non ho smesso di aiutare gli altri.

Non mi sarei mai aspettata che arrivasse così lontano, ma mi è davvero piaciuto aiutare ogni singola persona e mi sono sempre spinta a migliorare; Non per me, ma per loro. Ho incontrato così tante persone incredibili lungo la strada e ho scoperto che la comunità Elden Ring e fromsoft è davvero unica nel suo genere. Il loro apprezzamento; La gentilezza e il sostegno mi hanno fatto andare avanti per tutto questo tempo, quindi voglio solo dire grazie a tutti, davvero.

È stato un grande onore far parte dei viaggi di così tante persone. Significa così tanto per me".