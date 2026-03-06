Il gioco arcade Resident Evil 2 arriverà quest'anno in Europa, America e Giappone

HQ

Resident Evil compie 30 anni, e il miglior regalo che Capcom ci abbia fatto è Resident Evil Requiem. Tuttavia, i festeggiamenti non finiscono con questo incredibile gioco, poiché ieri sera durante Capcom Spotlight è stato annunciato un nuovo concerto orchestrale con musica di Resident Evil, oltre a un nuovo arcade ispirato a Resident Evil 2.

Come confermato da Genki_JPN su X, questa versione arcade del nostro amato Resident Evil 2 non solo arriverà in Giappone, come sembrava basato sull'annuncio di ieri sera, ma arriverà anche in Europa e America quest'anno.

Vuoi spendere tutto il tuo stipendio in monete per giocare a questa macchina arcade? Questo gioco altererà la linea temporale ufficiale di Resident Evil?