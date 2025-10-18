Il gioco perduto di Dragon Age ha ricevuto nuova vita grazie a un fan dedicato

HQ

Dopo che Dragon Age: The Veilguard non ha venduto abbastanza per impressionare EA, sembra che il franchise sia stato rimesso nel caveau per ora. BioWare potrebbe anche essere in crisi con la nuova proprietà di EA, ma niente di tutto ciò impedirà ai fan di volere di più di Thedas.

Un fan ha persino fatto rivivere un vecchio gioco testuale di Dragon Age. Dragon Age: The Last Court è un gioco di gestione delle risorse ambientato nel Thedas che ha fatto seguito agli eventi di Dragon Age: Inquisition. È stato chiuso da EA nel 2020, ma ora è tornato (tramite TheGamer).

Anche se potrebbe non avere l'azione fantasy di altri titoli di Dragon Age, The Last Court ha impressionato i fan con la sua scrittura e ha concluso alcune delle questioni in sospeso alla fine di Inquisition. Il gioco può essere giocato e scaricato gratuitamente da Itch.io, ma l'opzione per supportare il gioco è disponibile se si desidera pagare.

Dragon Age: L'Ultima Corte ti mette nei panni del Marchese di Serault mentre ti affermi come sovrano della regione, incontrando volti nuovi e familiari mentre cerchi di diventare un sovrano degno di leggenda.