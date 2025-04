Il Metro 2033 è attualmente gratuito per PC e Xbox Meglio ancora, si tratta in realtà dell'edizione rimasterizzata di Redux, il tutto come parte del 15° anniversario del gioco.

HQ Il 16 marzo 2012 è stato rilasciato il successo unico di 4A Games Metro 2033, il che significa che ha appena festeggiato il suo 15° anniversario. Il gioco è stato ben accolto sia dai media che dai giocatori e da allora ha avuto due sequel, un remaster e uno spin-off VR, oltre a un nuovo capitolo della serie attualmente in fase di sviluppo. Per celebrare questo anniversario, il team sta regalando gratuitamente l'edizione rimasterizzata di Metro Redux di Metro 2033 su PC, GoG e Xbox. Se vuoi questo fantastico gioco gratuitamente, devi affrettarti perché l'offerta scade domani (mercoledì 16 aprile) alle 17:00, quindi cogli l'occasione per ottenere un po' di intrattenimento gratuito di qualità per le vacanze di Pasqua. Se rivendichi il tuo gioco prima di allora, è tuo e potrai tenerlo per tutta l'eternità.