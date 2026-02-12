Il negozio di computer offre Grand Theft Auto VI gratuitamente, ma c'è un piccolo problema

HQ

Stai pensando di avere figli e sei entusiasta di Grand Theft Auto 6? Allora forse dovresti considerare di trasferirti in Norvegia. Lì, il negozio di informatica Komplett ha lanciato una campagna per ricordare che il tanto atteso sesto capitolo di Rockstar uscirà tra nove mesi, che tra l'altro è il tempo necessario per avere un bambino umano.

Su Instagram scrivono:

"In realtà non è uno scherzo, GTA 6 uscirà tra 9 mesi (🤞) e se avrete un bambino la data di lancio, riceverete il gioco gratuitamente da noi 🤝"

In altre parole, chiunque abbia un bambino lo stesso giorno dell'uscita di Grand Theft Auto 6 riceverà il gioco gratuitamente da Komplett. È un'ottima offerta, ma speriamo che questi nuovi genitori non si aspettino di poter giocare l'avventura probabilmente molto estesa di Lucia Caminos e Jason Duval nella misura che si aspettavano in un caso piuttosto insolito di paradosso.