"Il più grande concorrente di Grand Theft Auto VI sarà Grand Theft Auto V", afferma l'analista del settore

Sta diventando sempre più difficile trasferire nuovi videogiochi ai consumatori. Almeno, questa è l'opinione dell'analista del settore Mat Piscatella di Circana, che ritiene che la più grande uscita del 2026 potrebbe essere ostacolata dal suo predecessore.

Parlando con Gamesindustry.biz e come catturato da Videogamer, Piscatella sostiene che con i giochi più vecchi che continuano a rimanere in giro anni dopo il loro primo lancio, è difficile per i nuovi giochi fare colpo al giorno d'oggi.

"Grand Theft Auto V è stato lanciato nel 2013. È ancora uno dei primi 20 giochi più venduti ogni singolo mese", ha detto. "Il più grande concorrente di Grand Theft Auto VI sarà Grand Theft Auto V."

Grand Theft Auto V continua a vendere incredibilmente bene per un gioco della sua età e ha venduto oltre 200 milioni di copie dal suo lancio. Con Grand Theft Auto VI che non arriverà su PC al momento del rilascio, possiamo aspettarci di vedere GTA V rimanere rilevante anche quando il suo fratello più grande e migliore arriverà il prossimo anno.

Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026 per Xbox Series X/S e PS5.