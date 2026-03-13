Il primo DLC della storia di Borderlands 4, il nuovo Vault Hunter arriverà il 26 marzo

HQ

Il primo DLC story pack per Borderlands 4, Mad Ellie and the Vault of the Damned, ha ora una data di uscita. Sapevamo che sarebbe uscito a marzo 2026, portando un nuovissimo Vault Hunter da giocare con esso, ma ora sappiamo che il DLC arriverà il 26 marzo, a poco meno di due settimane al momento della stesura.

Progettato come un'avventura horror-cosmica, ci uniremo a Ellie e ci avventureremo in una nuova mappa, il Ghiacciaio Sussurrante. Ha nuove missioni della storia, missioni secondarie, attività e altro ancora. Ci sono due nuovi grandi boss fight, più tipi di nemici e sedici miniboss da affrontare in questo pacchetto narrativo autoconclusivo.

"Un'entità cosmica maligna minaccia Kairos, e la follia indugia nel vento gelido. Unisciti alla coraggiosa e incapace di fare pasticcio Ellie—meccanica straordinaria e figlia di Moxxi—in una missione per distruggere un monolite alieno ed entrare nella maledetta Camera dei Dannati," si legge nella descrizione del DLC. "Affronta le terre gelide del Ghiacciaio Sussurrante, un'distesa ghiacciata disseminato di gusci di navi abbandonate e oscuri segreti. Anche se puoi vedere e uccidere cose che i mortali non avrebbero mai dovuto vedere, non temere, perché il peculiare proprietario Mancubus Bloodtooth è la tua umile guida attraverso tutto ciò che è ultraterreno."

Per iniziare il DLC, dovrai completare le prime quattro missioni della campagna principale in Borderlands 4, e successivamente troverai una nuova missione principale disponibile nel laboratorio di Zadra. Oppure, se vuoi giocare come il nuovo Vault Hunter C4SH e iniziare una run completamente nuova, puoi anche iniziare il DLC come campagna principale da zero.