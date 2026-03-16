Il proprietario saudita di SNK acquista più di 26 milioni di azioni Capcom

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La società di investimenti saudita EGDC, ovvero Electronic Gaming Development Company, ha acquisito milioni di azioni di Capcom. Dopo i recenti successi di Capcom con titoli come Resident Evil Requiem, così come franchise forti e affidabili come Monster Hunter e Street Fighter, sembra che tutti vogliano una fetta del profitto.

Secondo GameBiz (tramite Automaton West), EGDC ha acquisito 26.788.500 azioni, possedendo una quota del 5,03% in Capcom. La società ha spiegato che l'acquisizione è stata fatta per "puro investimento", cioè spera di ottenere profitti da aumenti del prezzo delle azioni o dividendi.

EGDC è forse più conosciuto come proprietario dello sviluppatore di King of Fighters SNK, che ha acquistato nel 2022. Dovremo vedere se spera di acquistare altre azioni di Capcom, ma per ora sta ottenendo un po' di profitto dalla serie di uscite di successo dell'editore di videogiochi.