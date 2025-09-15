Il prossimo aggiornamento di Warhammer 40,000: Darktide ottiene un teaser criptico prima del lancio

HQ

Fatshark è sempre al lavoro per aggiornare Vermintide o Darktide (di solito entrambi) e, dopo averci dato un'occhiata a Feast of Grimnir nel Vecchio Mondo, siamo ora pronti a esplorare un nuovo aggiornamento nel lontano futuro grimdark tramite Bound by Duty, che arriverà il 23 settembre.

Nel breve e criptico teaser qui sotto, vediamo alcune enormi strutture meccaniche fatiscenti, e poi vediamo alcuni soldati dell'eretico 6° Moebian, equipaggiati con giubbotti antiproiettile e fucili. Non siamo sicuri se questo aggiornamento riguardi una nuova missione o se vedremo qualcosa di più sperimentale come quando siamo stati introdotti alle Prove di Mortis all'inizio di quest'anno.

Qualcosa che ha attirato immediatamente i giocatori nel trailer è l'aspetto di un nemico artigliere al plasma, che potrebbe rivelarsi un nuovo tipo di nemico mortale che i giocatori dovranno affrontare quando cercheranno di liberare Tertium. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e guarda cos'altro riesci a vedere: