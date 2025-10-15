Il protagonista del franchise di Assassin's Creed lascia Ubisoft dopo l'accordo con Tencent

HQ

All'inizio dell'anno, è stato confermato che la più grande IP di Ubisoft, Assassin's Creed, sarebbe stata guidata da Vantage Studios, una sussidiaria di Ubisoft con una quota del 25% da Tencent. Vantage ora supervisiona anche Far Cry e Rainbow Six.

Due settimane dopo che Vantage ha iniziato a funzionare correttamente, il vicepresidente e produttore esecutivo di Assassin's Creed Marc-Alexis Côté ha lasciato Ubisoft dopo 20 anni con l'azienda. Secondo una nota dello staff catturata da IGN, Côté ha preso la decisione di andarsene da solo dopo che gli è stata offerta una posizione di leadership all'interno della nuova filiale.

"A seguito della ristrutturazione organizzativa annunciata nel marzo 2025, Marc-Alexis Côté ha scelto di intraprendere un nuovo percorso altrove al di fuori di Ubisoft", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft. "Anche se siamo rattristati nel vederlo andarsene, siamo fiduciosi che i nostri team di talento porteranno avanti le solide basi che ha contribuito a costruire".

Côté ha iniziato a lavorare in Ubisoft come ingegnere del software nel 2005 e, quando è uscito Assassin's Creed III, ne era il direttore di gioco. Nel marzo 2022, si dice che Côté si sia occupato di delineare il futuro del franchise, portando Assassin's Creed Shadows in primo piano e gettando le basi per l'imminente Assassin's Creed Hexe.