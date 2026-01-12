Il quinto capitolo di Poppy Playtime arriverà su PC già il mese prossimo

HQ

Lo sviluppatore MOB Entertainment ha rivelato la data di lancio definitiva del quinto capitolo di Poppy Playtime. Con il nome Broken Things, questo capitolo vedrà finalmente i giocatori affrontare il pericoloso Puppetmaster al centro degli eventi tormentati che hanno afflitto Playtime Co., presentando infine una conclusione simile a un finale in cui l'incubo finirà o il giocatore soccomberà ai capricci del Puppertmaster.

Per celebrare questo ultimo annuncio, è arrivato un nuovo trailer del gioco, che anticipa ulteriormente la narrazione in formato cinematografico. Anche se puoi vedere questo terrificante trailer qui sotto, puoi anche vedere la descrizione ufficiale di ciò che offre questo capitolo.

"In Poppy Playtime: Capitolo 5 — "Broken Things", i giocatori devono prepararsi ad affrontare il letale burattinaio dietro gli orribili eventi del oscuro passato di Playtime Co. Risolvi enigmi subdoli e supera ostacoli pericolosi mentre il vero cuore marcio al centro di Playtime Co. si avvicina. Attraversa questo nuovo regno d'ombre in una lotta per la sopravvivenza (e la verità) con il sistema di sicurezza di Playtime, Huggy Wuggy, alle calcagna e separato dai tuoi unici alleati. Porrai finalmente fine a questo incubo, o cadrai vittima della follia contorta del burattinaio?"

Guardando alla data di lancio di questo prossimo capitolo del gioco, arriverà prima su PC il 18 febbraio, e poi arriverà infine su console nei mesi successivi.

Sei entusiasta di altri Poppy Playtime ?