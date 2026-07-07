Il regista di Tekken, Katsuhiro Harada, definisce Hidetaka Miyazaki di FromSoftware un "scienziato pazzo"

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Molte persone vedono Hidetaka Miyazaki come uno dei principali creatori di videogiochi che abbiamo oggi. Senza di lui, non ci sarebbero state Anime Oscure, né Elden Ring. Prima di tutto ciò, però, Miyazaki, come tutti gli artisti in attesa del riconoscimento che meritano, ha avuto le sue difficoltà con la sua squadra.

Katsuhiro Harada, il leggendario regista di Tekken, lo ha spiegato in un lungo post su Twitter in cui parlava della sua esperienza e delle sue impressioni su Miyazaki. "Oggi riceve offerte da tutto il mondo, ma quando ripenso ai giorni in cui lui e la sua squadra stavano più in difficoltà, molte di quelle offerte sembrano provenire da persone che conoscono solo oggi se stesse. Alcuni sembrano quasi completi ribaltamenti di atteggiamento," ha detto Harada, osservando prima di Dark Souls che Miyazaki è entrato nello sviluppo di videogiochi piuttosto tardi rispetto a molti suoi pari, avendo un percorso unico.

Per Harada, Miyazaki ha anche una prospettiva unica quando si tratta di giochi. Durante il playtesting di un gioco con Harada e altri sviluppatori, Miyazaki "lo ha giocato con incredibile serietà. Poi, dopo che tutti ebbero finito e iniziarono a discutere le loro impressioni, rimase completamente in silenzio, fissando intensamente il monitor di anteprima, immerso nei suoi pensieri."

Miyazaki apparentemente ha risposto che, quando gli è stato chiesto a cosa stesse pensando, stava pensando a come avrebbe reso il gioco diversamente. Harada ha detto che è stato un "raro momento" in cui ha intravisto il lato da "scienziato pazzo" di Miyazaki. Senza quel suo lato, è improbabile che Miyazaki avrebbe lasciato un'impressione così grande sui giocatori di tutto il mondo. Che tu ami i suoi giochi per la difficoltà, i mondi o qualsiasi cosa nel mezzo, è chiaro che serve un tipo di creatività specifica per dare vita a un mondo come Dark Souls.