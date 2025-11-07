Il set LEGO Star Trek U.S.S. Enterprise costerà £ 350
Sarà composto da 3.600 pezzi ed è l'ultimo oggetto da collezione in mattoncini per ogni Trekkie.
Lego ha rivelato uno sguardo adeguato al prossimo set che brickfia Star Trek U.S.S. Enterprise. Arrivando come parte della gamma premium Icons, questa sarà una costruzione da collezione costosa e dettagliata che utilizza 3.600 pezzi per creare un modello alto oltre 10,5 pollici, lungo 23,5 pollici e largo 18,5 pollici.
Sì, questo occuperà un po' di spazio nella tua casa, e allo stesso modo un set di queste dimensioni non sarà economico, dato che Lego chiede £ 349,99 / € 399,99 per un'unità. Certo, ottieni molte chicche aggiuntive insieme a questo poiché il set include un disco di comando staccabile, uno scafo secondario, gondole di curvatura con dettagli rossi e blu, una stiva apribile con due mini navette e anche nove minifigure, tra cui Captain Jean-Luc Picard, Commander William Riker, Worf, Data, Beverly Crusher, Geordi La Forge, Deanna Troi, Guinan e Wesley Crusher. Ha anche un display angolato con il marchio The Next Generation.
Il set sarà disponibile per tutti il 28 novembre e se ti impossessi di un'unità tra il 28 novembre e il 1 dicembre, riceverai anche un set Icons Star Trek: Type-15 Shuttlepod.