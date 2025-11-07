Il set LEGO Star Trek U.S.S. Enterprise costerà £ 350

Lego ha rivelato uno sguardo adeguato al prossimo set che brickfia Star Trek U.S.S. Enterprise. Arrivando come parte della gamma premium Icons, questa sarà una costruzione da collezione costosa e dettagliata che utilizza 3.600 pezzi per creare un modello alto oltre 10,5 pollici, lungo 23,5 pollici e largo 18,5 pollici.

Sì, questo occuperà un po' di spazio nella tua casa, e allo stesso modo un set di queste dimensioni non sarà economico, dato che Lego chiede £ 349,99 / € 399,99 per un'unità. Certo, ottieni molte chicche aggiuntive insieme a questo poiché il set include un disco di comando staccabile, uno scafo secondario, gondole di curvatura con dettagli rossi e blu, una stiva apribile con due mini navette e anche nove minifigure, tra cui Captain Jean-Luc Picard, Commander William Riker, Worf, Data, Beverly Crusher, Geordi La Forge, Deanna Troi, Guinan e Wesley Crusher. Ha anche un display angolato con il marchio The Next Generation.

Il set sarà disponibile per tutti il 28 novembre e se ti impossessi di un'unità tra il 28 novembre e il 1 dicembre, riceverai anche un set Icons Star Trek: Type-15 Shuttlepod.

