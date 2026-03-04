Il supporto su Assassin's Creed Shadows sta per terminare
Ubisoft sta ora riducendo il supporto per il gioco.
Avvicinandoci al primo anniversario di Assassin's Creed Shadows, Ubisoft ha condiviso un aggiornamento del marchio sulla serie che spiega un po' di più cosa aspettarsi da essa nel prossimo futuro.
Per prima cosa, per il bene di Shadows, possiamo guardare a una riduzione del supporto al gioco, dato che ora che i principali contenuti post-lancio sono stati pubblicati, Ubisoft sta cercando di investire le sue risorse in altri progetti.
L'editore spiega: "Man mano che raggiungiamo questo traguardo, Shadows passerà alla sua fase finale di supporto. Stiamo concludendo con aggiornamenti più piccoli e meno frequenti... Ma comunque qualche sorpresa! Allo stesso tempo, le nostre squadre inizieranno a concentrarsi maggiormente su ciò che c'è dopo per Assassin's Creed."
Ci sarà ancora lo stream festeggiante del primo anniversario più avanti questo mese e anche ulteriori patch in arrivo, ma non aspettatevi molto di sostanziale in futuro.