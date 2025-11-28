Il veterano degli X-Men Chris Claremont potrebbe debuttare due nuovi progetti Marvel nel 2026

HQ

Sembra che il 2026 possa avere sviluppi davvero entusiasmanti per i fan di Chris Claremont. L'iconico scrittore è essenzialmente noto per essere la persona che ha reso i X-Men ciò che sono oggi, ma nonostante questa storia, ultimamente non è stato molto produttivo, nonostante Marvel continui a legarlo con accordi di esclusività.

Questo sembra cambiare il prossimo anno, dato che Bleeding Cool ha riportato che Claremont potrebbe lanciare non uno, ma due nuovi progetti nel 2026. Non si sa cosa possano essere, ma è noto soprattutto per aver lavorato su storie X-Men e Wolverine, quindi forse sarà un ritorno alla forma per questa leggenda del fumetto che ha 75 anni?

Cosa vorresti vedere Claremont creare per Marvel dopo?

Claremont è stato uno degli autori di Days of Future Past.

Annuncio pubblicitario: