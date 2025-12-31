Il veterano di Grand Theft Auto ritiene che ci sia un vuoto nel mercato per un concorrente

HQ

Quando pensi ai giochi sandbox in ambientazioni moderne che ti permettono di saccheggiare, sparare e scatenare le strade a piacimento, è difficile non pensare a GTA. Il franchise di Rockstar è il gigante del genere, eppure, anche dopo 13 anni tra una pubblicazione e l'altra, non abbiamo visto un sfidante avvicinarsi e affrontare GTA come si deve. Saints Row sembra scomparsa per sempre, Sleeping Dogs ha i suoi fan ma è stato un evento unico, e Watch Dogs giace in sonno.

Tuttavia, il veterano di Rockstar e direttore tecnico di GTA Obbe Vermeij ritiene che ci sia spazio per un nuovo sfidante. "In realtà direi che c'è un'opportunità perché è davvero solo GTA e tutti gli altri hanno rinunciato," ha detto a Games Hub. "Penso che dal punto di vista commerciale ora sia complicato, ma i giochi sono così distanziati e non so se faranno un altro Red Dead Redemption dopo GTA VI, ma ci sarà almeno un intervallo di otto anni."

"Direi che è un'opportunità, ma penso che tutti abbiano un po' paura di andare contro la GTA," continuò. "È un grande investimento, ovviamente, e farlo, iniziare una nuova saga, è così difficile. È quello che Leslie [Benzies] ha un po' scontrato. La gente non conosce il tuo gioco ed è molto facile per chi se ne tira via se c'è anche solo il minimo problema. Succederà? Non lo so, ma penso che ci sia un'opportunità."

Dovremo vedere se altri nomi riusciranno a sfidare Grand Theft Auto. L'anno prossimo probabilmente non è il momento migliore per farlo, visto che tutti gli occhi sono puntati su GTA VI.