Il viaggio nello spazio di Starfield potrebbe finalmente ottenere la revisione che i fan desiderano

I viaggi spaziali in Starfield potrebbero presto diventare più gratificanti. Sono passati quasi due anni dal lancio dell'enorme RPG spaziale di Bethesda e uno degli elementi più criticati del gioco potrebbe ora essere in linea per un'importante rielaborazione.

Secondo gli investigatori di Reddit, le immersioni profonde in migliaia di righe di codice suggeriscono che i viaggi spaziali in tempo reale potrebbero essere introdotti in un futuro aggiornamento. I riferimenti a una cosiddetta "modalità crociera" sono stati avvistati più volte, con menzioni di giocatori in grado di attivare o disattivare la crociera interstellare. L'idea è che invece di fare affidamento esclusivamente sui menu di viaggio veloce e sulle schermate di caricamento, i giocatori potrebbero effettivamente provare la sensazione di viaggiare attraverso il vuoto dello spazio.

Eurogamer riporta, tuttavia, che Bethesda si è affrettata a correggere le tracce visibili delle crociere nell'aggiornamento più recente. Eppure lo studio ha in parte riconosciuto la speculazione. Tim Lamb, produttore creativo di Bethesda, ha dichiarato che il team si sta concentrando su "un gameplay spaziale al fine di rendere i viaggi più gratificanti". Questa formulazione da sola ha riacceso le speranze tra i fan che da tempo desideravano un'esperienza spaziale più profonda e coinvolgente in Starfield.

Inoltre, è confermato che è in fase di sviluppo anche una nuova espansione della storia, anche se Bethesda sta tenendo i dettagli strettamente nascosti. Con Starfield che compie due anni il 6 settembre, molti stanno ora ipotizzando che l'anniversario potrebbe portare una grande rivelazione. Incrociamo le dita!

Stai ancora giocando a Starfield e, in tal caso, quali sono le tue speranze sul futuro del gioco?