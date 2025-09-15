Il video mostra il momento in cui la leggenda del pugilato Ricky Hatton dice al ragazzo vittima di bullismo di "tenere il mento alto" prima della sua tragica morte

HQ

Pochi giorni prima che la sua morte improvvisa scuotesse il mondo dello sport, la leggenda del pugilato Ricky Hatton ha condiviso un messaggio emotivo con un bambino di 10 anni che era stato vittima di bullismo a scuola.

Il "sicario", che è stato trovato morto nella sua casa di Manchester all'età di 46 anni, si è filmato mentre offriva parole di forza e incoraggiamento al giovane Louie, un aspirante combattente deriso dai compagni di classe. Nella clip, Hatton ha detto al ragazzo:

"Anche io ho avuto un bullo quando ero a scuola. Hai fatto la cosa giusta a dedicarti alla boxe. Non per riavere la tua schiena, ma perché ti dà fiducia. Nel momento in cui questi bulli lo vedono, ti lasceranno in pace. Tieni il mento alto e buona fortuna, figliolo".

Il video è stato pubblicato online dalla mamma di Louie solo sei giorni fa. Oggi, sulla scia della tragica scomparsa di Hatton, l'ha descritta come qualcosa di cui la famiglia avrebbe "fatto tesoro per sempre".

Conosciuto anche come "il campione del popolo", la morte improvvisa di Hatton ha lasciato Manchester e l'intera comunità sportiva in lutto. I fan hanno deposto fiori fuori dalla sua casa, mentre i tributi sono arrivati da tutto il mondo.

Dalle notti abbaglianti sul ring al suo carisma con i piedi per terra al di fuori di esso, l'eredità di Hatton vivrà e, in un ultimo, toccante gesto, ha ricordato a un giovane ragazzo, e al mondo, il potere della gentilezza e della resilienza. Riposa in pace, Ricky Hatton.