Incidente d'autobus nell'Afghanistan occidentale provoca 79 morti
Un veicolo sovraffollato che trasporta afgani deportati va in fiamme dopo una collisione autostradale.
Le ultime notizie sull'Afghanistan. Un tragico incidente d'autobus nell'Afghanistan occidentale ha causato almeno 79 vittime dopo che un veicolo sovraffollato che trasportava afgani espulsi dall'Iran si è scontrato con altri veicoli sull'autostrada Herat-Kabul.
"Esortiamo le autorità dei trasporti a fornire informazioni accurate sull'incidente il prima possibile e a condividere le loro conclusioni riguardo alla parte responsabile", ha detto Zabihullah Mujahid, portavoce del governo afghano.
L'incidente, avvenuto vicino a Herat, ha causato l'incendio dell'autobus, lasciando dietro di sé solo il telaio carbonizzato. Tra i morti ci sono donne e bambini, secondo le autorità locali, con i sopravvissuti che descrivono il caos che è seguito alle squadre di emergenza che hanno combattuto le fiamme.
Gli incidenti stradali rimangono frequenti in tutto l'Afghanistan, alimentati da strade non sicure, forti flussi migratori e anni di infrastrutture sottosviluppate. Herat, una provincia di confine afghana, sta attualmente ospitando decine di migliaia di migranti espulsi dall'Iran.