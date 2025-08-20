Incidente d'autobus nell'Afghanistan occidentale provoca 79 morti

HQ

Le ultime notizie sull'Afghanistan . Un tragico incidente d'autobus nell'Afghanistan occidentale ha causato almeno 79 vittime dopo che un veicolo sovraffollato che trasportava afgani espulsi dall'Iran si è scontrato con altri veicoli sull'autostrada Herat-Kabul.

"Esortiamo le autorità dei trasporti a fornire informazioni accurate sull'incidente il prima possibile e a condividere le loro conclusioni riguardo alla parte responsabile", ha detto Zabihullah Mujahid, portavoce del governo afghano.

L'incidente, avvenuto vicino a Herat, ha causato l'incendio dell'autobus, lasciando dietro di sé solo il telaio carbonizzato. Tra i morti ci sono donne e bambini, secondo le autorità locali, con i sopravvissuti che descrivono il caos che è seguito alle squadre di emergenza che hanno combattuto le fiamme.

Gli incidenti stradali rimangono frequenti in tutto l'Afghanistan, alimentati da strade non sicure, forti flussi migratori e anni di infrastrutture sottosviluppate. Herat, una provincia di confine afghana, sta attualmente ospitando decine di migliaia di migranti espulsi dall'Iran.