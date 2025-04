Indiana Jones and the Great Circle (PS5)

HQ

Avendo guardato i film di Indiana Jones molte volte nella mia giovinezza, mi sento molto nostalgico quando mi metto nei panni del famoso archeologo. La mia prima impressione però è viziata fin da subito quando, alla fine di una sezione cinematografica e lenta, lo schermo decide di bloccarsi, costringendomi a ricominciare da capo. Nonostante ciò, l'atmosfera cresce ad ogni passo, poiché le cose familiari dei film mi trascinano completamente. C'è un rovescio della medaglia, però: anche se ho scelto il livello di puzzle più difficile delle due opzioni, ricordo le loro soluzioni nitide come se fossero ieri, grazie ai film, e quindi la gioia del successo rimane un po' diluita.

Indiana Jones and the Great Circle è progettato per essere molto facile da usare indipendentemente dal livello di abilità, poiché gli sviluppatori hanno inserito diverse impostazioni nei menu per aumentare la comodità. Ad esempio, coloro che odiano le ricerche inutili possono contrassegnare gli oggetti e gli obiettivi più importanti per la progressione come più visibili. Lo stesso trucco può essere fatto per i compagni di Indy. Anche le morti non causano troppe battute d'arresto, poiché i salvataggi automatici si verificano abbastanza frequentemente, ma la cosa migliore è che il menu di pausa mostra quando è stato effettuato l'ultimo salvataggio. Nei giochi con salvataggi automatici, questo è spesso un problema, poiché non sai quanto dovrai rigiocare se decidi di terminare bruscamente la sessione.

Esternamente, la versione PlayStation 5 sembra molto buona. I personaggi principali, familiari dai film, non sembrano esattamente identici ai loro predecessori, ma fanno comunque il loro punto, completando le parti della trama della storia durante le sezioni di dialogo. In termini di doppiaggio, l'attenzione principale è naturalmente focalizzata su Indiana Jones, e Troy Baker ci riesce in questo settore in modo eccellente, alzando l'atmosfera su tutta la linea. Tuttavia, i personaggi secondari non sono sempre all'altezza del compito, poiché l'avventura più aperta a volte può causare ripetizioni involontarie nei dialoghi o attivazioni nei momenti sbagliati. Il gioco procede principalmente in modo notevolmente lineare, anche se a volte l'esplorazione è più libera, ed è proprio deviare dal percorso che potrebbe essere la ragione delle strane reazioni dei personaggi dell'IA. Tuttavia, i dettagli che necessitano di una messa a punto non rovinano l'esperienza, ma al massimo causano un po' di sorpresa. Per inciso, voglio menzionare la scena in cui ho picchiato un fascista che si è messo sulla mia strada, e dopo la scazzottata ho sentito Indy dire "Questo è il dottor Jones per te", il che mi ha fatto ridere.

Indiana Jones and the Great Circle è ambientato nel mondo dei film, riflettendo fortemente gli eventi di The Last Crusade e Raiders of the Lost Ark. La più grande differenza rispetto ai film, tuttavia, è che Indy non sfida costantemente i nemici con la sua frusta, varie armi d'assalto o una pistola. Non puoi evitare completamente le situazioni di combattimento, ma penso che il gioco presenti un'esperienza migliore quando Indy si intrufola nell'ombra, evita i pericoli, avanza in luoghi difficili con l'aiuto della sua frusta ed esplora i luoghi con calma usando il suo ingegno e non avanza da un combattimento all'altro come un eroe d'azione in stile Rambo. Ad esempio, è decisamente frustrante quando una guardia soffia il suo fischietto o grida ad alta voce, vedere tutte le minacce ostili nelle vicinanze trasformare la situazione in una scena frenetica di un gioco Call of Duty. Questo interrompe troppo l'immersione, anche se mi piacciono i giochi con un'azione intensa.

Indiana Jones and the Great Circle soffre di più del fatto che, da grande fan dei vecchi film di Indy, sento che un buon ricordo è una sorta di maledizione. Durante l'avventura, molte volte mi è sembrato di averlo già visto prima, e sapevo troppo della scena in anticipo. Fortunatamente, c'è ancora un po' di spazio per l'immaginazione e non c'è una copia diretta, il che aiuta a mantenere le situazioni significative. Oltre ai compiti principali, vengono offerte anche attività aggiuntive sotto forma di numerosi compiti secondari, il che aumenta la durata della storia principale, che dura circa nove ore. Indy ha anche l'opportunità di spostarsi tra alcune aree principali dopo che sono state sbloccate, in modo da poter lavorare nuovamente su attività secondarie non completate, se lo si desidera. Anche l'esplorazione extra ha i suoi vantaggi, poiché le aree nascondono, tra le altre cose, opuscoli che migliorano le abilità e possono quindi essere sbloccati utilizzando i punti raccolti.

Nel complesso, mi è piaciuto molto entrare nei panni di Indiana Jones ed essere la spina nel fianco dei cattivi, ma allo stesso tempo perseguire i miei interessi: la ricerca di tesori. Mettermi nei guai e sopravvivere a varie trappole sono sempre stati i momenti salienti, poiché ho dovuto combinare istinto e ragione per trovare una soluzione per risolvere la situazione. La trama è raramente la cosa principale per me nei giochi, ma giocando nei panni di un personaggio così epico, sono stato in grado di affrontare l'avventura proprio come avrei fatto nei vecchi film di Indy: con il potere della nostalgia. Questo gioco è un successo, soprattutto quando si sperimenta tutto ciò che è nuovo, senza conoscere i vecchi film.