Indiscrezioni: l'annuncio di Persona 4 Golden Remake potrebbe essere imminente

Atlus è in questo momento in cima agli sviluppatori JRPG. Dopo un 2024 davvero rovente, con tre uscite importanti, tra cui il nuovo Metaphor: Refantazio, oltre a nuove versioni di Shin Megami Tensei V: Vengeance e Persona 3 Reload (oltre al suo DLC The Answer), sembra che non ci sia modo di fermare il gigante giapponese e tutti gli occhi sono puntati su ciò che offriranno in futuro.

E potremmo già avere il primo indizio di ciò che verrà, perché a quanto pare il dominio web P4RE.JP, di proprietà di Atlus e presumibilmente riservato a un potenziale remake di Persona 4, è stato aggiornato internamente, anche se in questo momento sta restituendo un messaggio di errore e non può essere visualizzato, secondo Persona Central.

In passato, cambiamenti come questo sui domini di Atlus hanno fatto sì che l'annuncio ufficiale del gioco avvenisse in pochi giorni, quindi è probabile che se un programma simile verrà mantenuto al momento del reveal, avremo l'annuncio ufficiale di una nuova versione del JRPG PS2 del 2008 la prossima settimana.

Persona 4, e in particolare la sua versione completa e rimasterizzata Persona 4 Golden, è considerata da molti la migliore storia del franchise di Persona, anche se Persona 5 Royal rimane la più popolare e quella che l'ha aperta al grande pubblico. Dopo il successo di Persona 3 Reload lo scorso anno, non abbiamo dubbi che i fan del genere saranno più che soddisfatti di questo presunto annuncio.

E non dimentichiamo di guardare al futuro, perché Persona 6 è all'orizzonte da anni...