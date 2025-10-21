Indiscrezioni: Starfield Il porting per PS5 non sarà rivelato quest'anno

HQ

Ora che Xbox ha quasi abbandonato le versioni esclusive, molti possessori di PS5 stanno aspettando di vedere quando saranno in grado di giocare ad alcuni dei titoli di Xbox Studios sulla loro console. Indiana Jones e il Grande Cerchio, Forza Horizon 5 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sono arrivati o stanno arrivando su PS5.

Un gioco che si trova in cima a molte liste dei desideri è Starfield, qualcosa che non ha ancora una data di uscita per PS5. Secondo l'insider NateTheHate, non dovremmo aspettarci di vedere un annuncio del porting quest'anno. "Credo che l'annuncio sarà nel 2026 a meno che i piani non cambino", ha scritto su Twitter/X.

Starfield uscito nel 2023 per Xbox e PC e, sebbene le recensioni siano state forti per il gioco di ruolo, i giocatori hanno faticato in gran parte a sentirsi coinvolti come hanno fatto con altre grandi IP Bethesda. Attualmente, stiamo anche aspettando la rivelazione del secondo grande DLC del gioco, che non sembra arriverà quest'anno. Forse verrà lanciato con la versione PS5 nel 2026.