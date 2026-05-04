Insider: "Non dubito" che stia arrivando una nuova Star Fox

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Circa un mese fa, sono iniziate a circolare voci secondo cui un nuovo gioco di Star Fox sarebbe in arrivo, con entusiasmo confermato da fonti interne e dal fatto che Fox McCloud fosse apparso in The Super Mario Galaxy Movie. All'epoca si diceva che il gioco sarebbe stato annunciato già ad aprile e uscito prima di quanto ci aspettassimo.

Uno dei maggiori sostenitori di questo è stato il solitamente molto affidabile insider NateTheHate, che generalmente ha ragione molto più spesso che torto. Ma le cose non sono andate così, perché non è stato annunciato alcun gioco di Star Fox e aprile è finito. Quindi dovremmo semplicemente dimenticare questo e liquidare le notizie come illusioni?

No, NateTheHate non la pensa così. Ci fa sapere tramite X che ritiene ancora che le informazioni siano in gran parte accurate, anche se la data dell'annuncio si è rivelata errata:

"Come detto diversi giorni fa: non dubito dell'esistenza del gioco. Diversi media/persone hanno parlato del gioco oltre a me.

Il tempismo per la rivelazione era fuori luogo e sbagliato. È un errore per me."

E detto ciò, tutto quello che possiamo fare è continuare ad aspettare. Nintendo è stata colpita da diverse importanti fughe di notizie nell'ultimo anno, ma resta da vedere se queste informazioni siano accurate. Considerando che Nintendo di solito organizza un evento intorno al Summer Game Fest (che si svolge tra un mese), c'è comunque una buona probabilità che presto scopriremo di più.