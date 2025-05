Intergalactic: The Heretic Prophet ha attraversato un "bootcamp" per ignorare l'odio

HQ

Mentre la rivelazione di Intergalactic: The Heretic Prophet è stata accolta con entusiasmo dalla maggior parte delle persone che hanno guardato i The Game Awards l'anno scorso, l'imminente avventura fantascientifica di Naughty Dog non ha affascinato tutti. Alcuni si sono spinti fino a criticare l'aspetto dell'attore protagonista Tati Gabrielle.

Sembra che dopo che The Last of Us: Part II ha attirato l'ira di un certo aspetto della comunità di gioco, Naughty Dog sia consapevole del potenziale contraccolpo e ne abbia informato Gabrielle. "Neil [Druckmann] mi ha fatto il bootcamp", ha detto a Entertainment Weekly. "Conosco l'esperienza di Troy, conosco l'esperienza di Ashley... Conosco l'esperienza di Laura Bailey".

Laura Bailey ha affrontato il vetriolo più grande di tutti grazie al fatto di essere la doppiatrice di Abby in The Last of Us: Part II. Gabrielle ha anche rivelato che sta già iniziando ad affrontare un po' di odio e l'ha visto. "Ho ricevuto molto amore, ma c'era molto odio per il fatto che fossi una donna, che fossi una donna di colore, che mi rasassi la testa, tutte queste cose che inizialmente non avevo nemmeno visto: sono fuori dallo zeitgeist dei social media per questo motivo", ha detto. "Ma una volta che l'ho fatto, Neil mi ha detto: 'Ignoralo. Qualunque cosa accada, io e te, faremo qualcosa di bello. Faremo qualcosa di cui siamo orgogliosi". "

Intergalactic: The Heretic Prophet segna la prima volta che Gabrielle conduce un videogioco da sola, ma è già connessa con i videogiochi, dato che interpreta Nora in The Last of Us della HBO e interpreterà Jade nel prossimo film di Mortal Kombat II.

Intergalactic: The Heretic Prophet non ha attualmente una data di uscita.