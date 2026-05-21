Internet è in subbuglio dopo che una nonna gamer di 81 anni è stata sculacciata

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GrammaCrackers, una gamer di 81 anni, era a casa a trasmettere se stessa giocando Minecraft, proprio come aveva fatto negli ultimi 15 giorni. Il suo obiettivo è stato raccogliere fondi per il trattamento del cancro per il suo nipote diciassettenne, e ha anche trasmesso in streaming altri titoli come Fortnite (con un certo successo!), Rocket League e Roblox.

Una causa nobile e lodevole in un paese che non ha un'assistenza sanitaria universale, ma purtroppo fu bruscamente interrotta. Un idiota che seguiva la sua diretta apparentemente ha pensato fosse una buona idea rovinare le cose per la donna di 81 anni e per suo nipote che combatte contro il cancro. TheGamer riferisce che è stata sottoposta al cosiddetto "swatting", cioè qualcuno ha mandato la polizia a darle la caccia. Circa venti auto della polizia, cinque veicoli SWAT, diversi droni e un gran numero di agenti pesantemente armati hanno fatto irruzione nella sua casa e sono entrati con irruzione all'alba del 19 maggio.

Fortunatamente, alla fine tutto è andato bene, e si dice che GrammaCracker sia già tornato in streaming, ma dobbiamo ancora una volta riconoscere che, purtroppo, ci sono persone davvero tragiche anche nel mondo dei videogiochi.