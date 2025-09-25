IO Interactive rivela che Gemma Chan darà vita a Q in 007 First Light

HQ

Nel corso degli anni, il personaggio di Q è stato interpretato da una moltitudine di attori famosi in James Bond film, tra cui recentemente John Cleese, che hanno preceduto Ben Whishaw nell'era Daniel Craig dell'epopea di 007. Mentre il casting di Q è probabilmente altrettanto importante di Bond (e M e Moneypenny per quella materia), il ruolo non è mai stato interpretato da una donna... fino ad ora.

Nel gioco 007 First Light di IO Interactive, Q sarà rappresentato da Gemma Chan. L'attrice inglese, nota per aver recitato in Eternals come Sersi, più in The Creator, The Boy and the Heron, Don't Worry Darling, Crazy Rich Asians e persino Diablo IV come Erys, assumerà ora il ruolo di mago dei gadget e della tecnologia che opera all'MI6.

Le informazioni complete su Chan Q aggiunge: "Gemma Chan presterà sia la sua voce che le sue sembianze a un videogioco. Assume il ruolo di Selina Tan, capo della simulazione tattica dell'MI6, un nuovo personaggio creato appositamente per 007 First Light. Selina supervisiona un programma all'avanguardia progettato per testare e affinare le abilità delle reclute più promettenti dell'MI6. Con il suo background in psicologia, strategia e tecnologie immersive, è tanto formidabile quanto innovativa".

Per quanto riguarda quando puoi aspettarti di vedere Chan di Q in azione, 007 First Light verrà lanciato il 27 marzo 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.