"Jak & Daxter merita un'altra possibilità" - Layden in una nuova intervista

Shawn Layden, che ha ricoperto il ruolo di capo di SIE Worldwide Studios tra il 2014 e il 2019, potrebbe essersi lasciato alle spalle Sony, ma le sue intuizioni su PlayStation e sul suo futuro continuano a risuonare. In una nuova intervista con HipHopGamer, Layden ha discusso di quali franchise PlayStation dormienti vorrebbe vedere rianimati.

In cima alla sua lista c'è Resistance, lo sparatutto fantascientifico di Insomniac che non si vede dal 2012 sulla trascurata PlayStation Vita. Layden crede che la serie meriti assolutamente un ritorno, anche se Insomniac è attualmente legato a Spider-Man e Wolverine. Un altro chiaro "sì" dell'ex dirigente di Sony è Jak and Daxter. Lo ha paragonato a quanto scetticamente le persone hanno reagito per la prima volta a un nuovo Ratchet & Clank su PS4, prima che si trasformasse in un grande successo.

Layden era molto più cauto riguardo al SOCOM, che descriveva come innovativo per l'epoca ma difficile da far rivivere in un contesto moderno. Ha anche indicato The Order: 1886, un titolo con un forte potenziale che, secondo lui, è stato minato da un ciclo di sviluppo affrettato. Infine, ha menzionato PlayStation All-Stars, la versione di Sony della formula "Smash Bros.", che secondo lui è stata costruita su un'idea solida ma alla fine mancava della giusta sensazione.

Sebbene Layden non abbia più l'autorità per dare il via libera a tali progetti, le sue riflessioni sollevano inevitabilmente una grande domanda: quale serie PlayStation classica i fan vorrebbero vedere tornare su PS5?