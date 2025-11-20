James Bond di 007 First Light sta scambiando una DB5 per una Valhalla

HQ

Una delle grandi domande su 007 First Light è quale auto guiderà il James Bond di IO Interactive. Anche se potevamo quasi immaginare che sarebbe stata una Aston Martin (anche se altre 007 hanno guidato BMW, Jaguar e altre in passato), la grande domanda era quale modello di Aston Martin avrebbe scelto al volante.

Come parte del Xbox Partner Preview ci è stata data la risposta, poiché è stato rivelato che 007 utilizzerà proprio un'hypercar questa volta, con la Valhalla come Aston Martin preferita. Sì, non aspettarti di guidare in stile classico con una DB5 o una classe moderna più raffinata come una DB11 o una DB12, perché questa prossima Bond sarà tutta incentrata sulle prestazioni e sulla velocità e potenza vertiginose.

Dai un'occhiata a 007 First Light Valhalla nel video qui sotto, che sembra poter essere personalizzato e aggiornato con alcuni strumenti e gadget costruiti da Q.