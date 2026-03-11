John Carpenter's Toxic Commando

HQ

Sono pochi registi che mi hanno influenzato quanto John Carpenter. Sono cresciuto con i suoi film, e i cult classici come Halloween, The Thing, The Fog e Big Trouble in Little China hanno avuto un impatto profondo su di me da ragazzo curioso negli anni '80 e nei primi anni '90. Che fosse tramite trasmissioni televisive notturne o videocassette logori noleggiate nel negozio locale, c'era qualcosa di molto speciale nelle sue creazioni, quella fusione unica di atmosfera gelida, musica synth pulsante e passione per l'artigianato, oltre ai personaggi indimenticabili.

I film erano meravigliosamente cinici, punk e inflessibili, un grande dito medio all'establishment. Carpenter era una persona che apparentemente faceva sempre ciò che voleva e non si tradiva né si piegava mai a chi deteneva il potere con i loro portafogli grossi. Negli ultimi anni, i suoi interessi sono naturalmente cambiati, con maggiore attenzione alla musica e meno progetti di passione. Così, quando fu annunciato Toxic Commando, con il suo nome associato, non fu certo sorprendente che diventassi un po' curioso.

Carpenter in forma digitale, o almeno nella sua essenza, potrebbe certamente essere qualcosa. Ma più passavo tempo con Toxic Commando, più diventava chiaro che il nome di Carpenter serve soprattutto da richiamo sulla copertina, che in questo contesto sembra naturale come attaccare il logo di The Thing su una lattina di energy drink e venderla al bancone. È sporco e disonesto.

E questo è un po' deludente perché Saber Interactive (il team che ci ha regalato l'eminente World War Z in collaborazione con il maestro dell'horror in persona) e Carpenter dovrebbero sembrare la ricetta per un cocktail piuttosto buono, con mostri grotteschi, multiplayer, musica synth pulsante e un po' di estetica anni '80 cosparsa sopra. Sangue e apocalisse proiettati al neon, semplicemente.

La premessa sembra davvero materiale di qualsiasi B-movie ed è in realtà piuttosto affascinante. Una compagnia energetica scava nel nucleo terrestre alla ricerca di energia illimitata, finendo in disastro. Invece di energia pulita, trovano qualcosa di completamente diverso, una sostanza misteriosa e malvagia - una forma di melma soprannaturale, se vogliamo - che inizia a trasformare le persone in mostri grotteschi. Il mondo sta andando verso un collasso totale e l'unica cosa che si frappone tra l'umanità e la distruzione totale è un gruppo di soldati semi-competenti inviati a ripulire il disastro.

Il tono è chiaramente pulp - moderatamente autoironico e piuttosto dannatamente ridicolo - ma anche il punto di forza del gioco. Non è una storia che coinvolge, ma intrattiene ed è trasmessa con un entusiasmo delizioso mescolato a una buona dose di recitazione esagerata. C'è indubbiamente qualcosa di liberatorio quando un gioco di questo calibro sceglie davvero di saltare il serio e l'eccessivamente drammatico. John Carpenter's Toxic Commando si crogiola senza vergogna nella sua estetica da film B, e per questo li do un pollice in su. Si vede che Saber ha davvero cercato di catturare una sorta di energia anni '80 dimenticata da Dio.

Ma una storia divertente (un po' buffa) e una colonna sonora energica non bastano certo a sostenere il gioco e i problemi diventano subito evidenti non appena passi più di un'ora con Toxic Commando, che sotto quella superficie nitida degli anni '80, è onestamente solo un altro sparatutto tra tanti sparatutto. È la solita esperienza cooperativa che abbiamo giocato cento volte prima, ma ora con il nome di John Carpenter stampato sulla copertina. Tutto è quasi dolorosamente familiare e la sensazione di déjà vu è quasi travolgente. Quattro giocatori lavorano insieme in varie missioni in cui si guida tra i checkpoint, si difendono le posizioni e si fanno strada a sparatorie attraverso orde di nemici enormi.

La struttura è così soporificamente familiare che si cade in quella che si può quasi descrivere come una trance, dove tutto va in modalità automatica e non coinvolge completamente a livello emotivo. Anche il sistema delle classi è esattamente quello che ci si aspetterebbe; un medico che (a sorpresa) medica la squadra, un difensore che può assorbire danni, e altri due ruoli che si concentrano su una combinazione di armi esplosive, danno e gadget. Tecnicamente tutto funziona bene, ma sembra anche di aver visto la stessa configurazione in una dozzina di altri sparatutto negli ultimi dieci anni.

Ad essere onesti, la caratteristica più unica del gioco è l'incredibile numero di nemici che attaccano, ed è qui che il motore di gioco di Saber mostra davvero i suoi muscoli. Tecnicamente parlando, è difficile lamentarsi. No, non è qualcosa che ti lascerà senza parole visivamente, ma tutto scorre a un ritmo frenetico senza intoppi. Un altro piccolo punto positivo da menzionare sono i veicoli, che aggiungono varietà e creano momenti davvero divertenti, dove farsi strada tra orde di nemici su una grande jeep non diventa mai noioso.

Ma allo stesso tempo, questo è anche parte del problema, perché cosa vuole davvero essere Toxic Commando? C'è una sensazione molto "tutto insieme", dove sembrano aver lanciato tutto contro il muro sperando che restassero fermi. È uno sparatutto cooperativo tattico? Un gioco arcade su come massacrare zombie? O qualche tipo di gioco d'azione fuoristrada in cui guidi nel fango mentre i mostri saltano sul cofano? Tutto è così sparso e diventa sfocato, dove i sistemi non sono mai davvero integrati nella struttura più ampia e per lo più sembrano ridicoli.

Quando si tratta di sparare, almeno è competente e le battaglie a volte possono essere piuttosto spettacolari, con orde quasi incredibilmente grandi di nemici che ti assaliscono da tutte le direzioni, mescolate a boss di dimensioni e calibri vari. E se hai già giocato a Space Marine II, molto di questo ti sembrerà familiare, anche se questa volta con zombie piuttosto che con xeno ed eretici. Quando tutto si incastra, il sangue schizza, i nemici si riversano come un diluvio empio, e lo schermo è pieno di esplosioni ed è davvero divertente.

Ma quelle cime sono rare e quasi sempre seguite da lunghe distanze di trasporto che diventano rapidamente molto noiose. La struttura delle missioni non aiuta la situazione, che più volte si riduce a: guidare fino a un luogo, sparare ai nemici, difendere un oggetto, andare avanti, e ripetere il processo. Funziona a piccole dosi, ma dopo qualche ora la sensazione di essere su una ruota di criceti inizia a farsi sentire. Poi inizi anche a notare quanto sia sottile il contenuto. Fai le tue missioni, raccogli risorse, migliori l'equipaggiamento e sali di livello. Non è necessariamente una cosa negativa, ma sicuramente non è particolarmente memorabile.

Forse la cosa più ironica è quanto il gioco si appoggi al nome di Carpenter. La sua impronta musicale è sicuramente presente e la colonna sonora è in realtà una delle parti migliori del gioco. Ma allo stesso tempo, sembra quasi che il marketing prometta più di quanto il gioco realmente offra. Quando sento il nome Carpenter, mi aspetto molto di più. Dov'è l'atmosfera, l'orrore che si insinua lentamente? Invece, Toxic Commando è rumoroso, caotico e implacabilmente generico. Il suo grande vantaggio è (non sorprendentemente) il multiplayer. Giocare con altri tre amici eleva davvero l'esperienza e cercare di salvare un veicolo bloccato mentre le munizioni finiscono e gli zombie salgono sul tetto può essere esilarante. In quei momenti, il gioco funziona esattamente come dovrebbe.

Ma questo dice molto anche sul gioco nel suo complesso. Quando si gioca da soli, diventa subito chiaro quanto tutto sia ripetitivo, dato che le battaglie sembrano più lunghe, le missioni più meccaniche e il fascino del gioco svanisce abbastanza rapidamente quando non ridi più insieme a tre amici su Discord. Forse questo è il problema più grande del gioco. John Carpenter's Toxic Commando non è un gioco disastroso. Non è nemmeno male. È solo che... molto, molto mediocre. Un lavoro di maestria competente che offre qualche ora di divertimento ma manca di quella scintilla che avrebbe potuto renderlo memorabile.

Esiste un pubblico per Toxic Commando? Sì, assolutamente. Per (approssimativamente) £35, hai molta azione e intrattenimento, a patto che tu abbia altri tre amici che condividano l'esperienza e che siano d'accordo con ciò che ti aspetta. È l'ennesimo sparatutto in un genere già sovraffollato e, nonostante il nome di Carpenter e l'estetica (a tratti) bellissima, qui non c'è nulla che spicchi o ti faccia reagire. Divertente a piccole dosi? Assolutamente. Ma qualcosa di cui parlerai tra un anno? Quasi mai.