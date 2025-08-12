Johnny Depp in trattative per tornare nei panni di Jack Sparrow

Il vento si sta alzando per il prossimo film di Pirati dei Caraibi, che sarebbe il sesto della serie. Ciò avviene dopo che il produttore Jerry Bruckheimer ha rivelato in una nuova intervista con Entertainment Weekly di aver parlato con Johnny Depp del ritorno nel franchise e di riprendere il ruolo dell'amato capitano. E anche se nulla è ancora ufficialmente scolpito nella pietra, Bruckheimer sembra ottimista.

"Se gli piace il modo in cui è scritta la parte, penso che lo farebbe. Si tratta di ciò che c'è sulla pagina, come tutti sappiamo... Stiamo ancora lavorando a una sceneggiatura. Vogliamo farcela. Dobbiamo solo avere la sceneggiatura giusta. Non ci siamo ancora arrivati, ma ci siamo vicini".

Bruckheimer e il suo team stanno ancora lavorando duramente alla sceneggiatura e vogliono davvero fare il film, anche se non ci sono ancora arrivati. Dopotutto, cosa sarebbe un nuovo film sui Pirati senza Depp al timone? Ha recitato nei primi cinque film tra il 2003 e il 2017 ed è stato uno dei motivi principali per cui il franchise ha incassato quasi 4,5 miliardi di dollari al botteghino globale.

Parallelamente, la Disney sta anche sviluppando un progetto di riavvio, una volta immaginato con Margot Robbie, così come una continuazione scritta da Jeff Nathanson. Indipendentemente dalla direzione che prenderà il progetto, Bruckheimer chiarisce che sarebbe felice di vedere il ritorno di Depp. Dopotutto, Depp ha creato il personaggio, è stata la sua interpretazione a rendere Jack un'icona immortale.

Sperate di vedere Depp indossare ancora una volta il cappello e la bussola in un sesto film?