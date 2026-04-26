Kingdom Come: Deliverance Gli sviluppatori stanno usando le vendite dei giochi per salvare un castello reale

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Kingdom Come: Deliverance è un gioco che si vanta della sua accuratezza storica. Il nostro protagonista non è una persona reale, ma tutti i luoghi che esplora lo erano. Alcuni sono in condizioni migliori di altri, e uno dei primi posti che possiamo chiamare casa nel KCD ora ha bisogno di aiuto.

Come rivelato sull'account Twitter/X di Warhorse, il Castello di Pirkštejn necessita attualmente di restauro ed è in fase di ricostruzione. Senza manutenzione, è possibile che questo sito storico possa crollare, e quindi lo sviluppatore sta facendo tutto il possibile per aiutare. Durante lo Steam Medieval Fest, promette di donare 1$ per ogni copia di Kingdom Come: Deliverance venduta all'iniziativa di restauro del castello.

Puoi trovare maggiori informazioni sull'iniziativa di ricostruzione del Castello di Pirkštejn sul sito ufficiale qui. La ricostruzione richiede ancora circa 2,5 milioni di CZK (equivalenti a circa 102.000 euro) per essere completata, e qualsiasi donazione diretta è benvenuta.

La Steam Medieval Sale termina il 27 aprile, quindi agisci in fretta se vuoi acquistare una copia di Kingdom Come: Deliverance. Non sembra che le vendite di DLC o le copie del sequel vendute andranno a destinarsi al restauro.