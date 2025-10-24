Kingdom Come: Deliverance II annuncia l'espansione finale della storia Mysteria Ecclesiae

HQ

Kingdom Come: Deliverance II ha rivelato la sua terza e ultima espansione della storia, Mysteria Ecclesiae. La nuova missione vede Henry recarsi nel nuovissimo luogo del Monastero di Sedletz, dove cercherà di rintracciare la fonte di una malattia mortale che minaccia di dilagare in tutte le terre.

Durante Mysteria Ecclesiae, servirai come assistente di Sigismondo Albico, un famoso guaritore che ha legami con il re Venceslao. Ci sono più fazioni in gioco, ognuna con il proprio movente, e una malattia che deve essere fermata. Vestirai i panni di guaritore e investigatore in questa espansione della storia.

Mysteria Ecclesiae include una nuova posizione, missioni, abiti, armi, pozioni e libri, che potremo controllare quando il DLC verrà lanciato l'11 novembre. Per i possessori della Gold Edition e della Deluxe Edition, si inserirà direttamente nella tua libreria, ma ha un costo di £ 11,49 per chiunque desideri acquistare il DLC separatamente.