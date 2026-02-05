Kingdom Come: Deliverance II i giocatori hanno fatto mangiare quasi 50 milioni di mele a Henry

HQ

Kingdom Come: Deliverance II ha già un anno. Il tempo è un padrone crudele, per così dire, ma col passare del tempo possiamo dare uno sguardo ad alcune delle cose strane e meravigliose che i giocatori hanno fatto durante il loro tempo con Henry che avventurava in Boemia.

In un nuovo post di Warhorse Studios, vediamo che i giocatori di Henry sono riusciti a uccidere 452,8 milioni di persone, risparmiandone 97,5 milioni. Dimostra quanto siete spietati. 5,4 milioni di nemici sono stati uccisi mentre erano ubriachi, e sono stati eseguiti 1,6 miliardi di blocchi perfetti.

Allontanandoci dalle questioni di vita o di morte, vediamo che i giocatori hanno percorso 667 milioni di miglia attraverso la Boemia (abbastanza per viaggiare intorno al nostro mondo 26.786 volte). In quel viaggio, Henry preparò 69,7 milioni di pozioni e consumò ben 48,8 milioni di mele. Più o meno quanto un piccolo paese in un anno.

Per concludere, c'è anche un concorso che puoi seguire sui social media di Warhorse. Condividendo i tuoi momenti preferiti di uno dei due giochi, hai la possibilità di vincere la Spada di Sir Radzig o la Mazza di Jan Žižka (in forma replica), oppure il fumetto Untold Stories e un calendario da scrivania.