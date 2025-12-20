Kingdom Come: Deliverance II Il regista cinematografico spiega come rendere le cutscene non saltabili

HQ

Oggi la capacità di attenzione è breve, ma i giochi che costringono i giocatori a guardare ogni secondo delle cutscene senza la possibilità di saltarle spesso causano frustrazione. C'è un equilibrio nel creare momenti narrativi significativi che mantengano l'interesse senza costringere i giocatori a guardare. Invece, come ci dice Petr Pakar - regista cinematografico di Warhorse Studios - ci sono alcuni modi chiave per mantenere le cutscene coinvolgenti per i giocatori e renderle non saltabili anche con un pulsante di salto.

"Beh, la battuta o lo scopo è renderli il più divertenti possibile. Quindi il giocatore in realtà non vuole saltare la cutscene. È una sorpresa per loro," spiegò Pakar. "Quindi la nostra filosofia è renderli il più gentili, divertenti, divertenti, tesi possibile."

Anche se si potrebbe pensare che le cutscene debbano essere il più brevi possibile per mantenere l'interesse del giocatore, Pakar non crede che sia così. "Alcune delle nostre cutscene sono piuttosto lunghe, ma abbiamo lavorato duramente per non essere noiose. Voglio dire, se i dialoghi sono davvero raffinati e succede sempre qualcosa, possono essere lunghi e divertenti allo stesso tempo," ha detto Pakar. "In realtà ci piacciono le inquadrature lunghe, le inquadrature atmosferiche, le lunghe scene cinematografiche e le conversazioni significative. Quindi non necessariamente corto, ma deve comunque essere efficace."

Se vuoi approfondire un po' il lato tecnico e scoprire di più sulle cutscene di Kingdom Come: Deliverance II, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: