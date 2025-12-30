Kingdom Come: Deliverance il remaster potrebbe essere pubblicato già a febbraio

HQ

Sembra che Kingdom Come: Deliverance stia tornando - in un certo senso. Dopo che Kingdom Come: Deliverance 2 ha completamente infranto le aspettative con oltre quattro milioni di copie vendute, l'interesse per l'originale è schizzato alle stelle.

Secondo informazioni provenienti da un insider, Warhorse è in programma di rilasciare a breve una versione leggermente migliorata del primo gioco per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Switch 2 - completa di texture 4K e grafica leggermente migliorata.

In breve, non è un'esperienza tecnica wow, ma una sorta di porting del gioco PC, con un po' di sfarzo e glamour in più. E non è certo sbagliato dare a chi possiede una console la possibilità di provare il gioco originale senza compromessi. Secondo quanto riportato, dovrebbe uscire già a febbraio.