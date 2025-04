Konami svela l'importante aggiornamento 4.4.0. per eFootball

HQ

Pochi minuti fa, Konami ha cambiato radicalmente la comunicazione con i giocatori del suo titolo calcistico eFootball offrendo un live streaming chiamato eFootball Connect, dove hanno spiegato le nuove funzionalità in arrivo nel gioco domani, 17 aprile, nel Major Update 4.4.0.

Questo aggiornamento è diviso in categorie: gameplay, progressione del giocatore e funzioni utili.

Il cross-play sarà disponibile e il matchmaking sarà semplificato. L'Assistente intelligente sarà disponibile anche per l'uso nella Lega eFootball, rendendo più facile per più giocatori accedere a questa e a tutte le modalità di gioco, poiché sarà esteso a tutti loro. Il backup dei giocatori verrà aggiunto anche ai giocatori del negozio e l'attuale limite di 900 giocatori sarà aumentato a 1.400, soggetto al pagamento di Punti GP.

È in arrivo anche un nuovo programma di allenamento avanzato, in cui è possibile potenziare una certa abilità in un giocatore oltre il limite attuale. Dai passaggi, ai tiri, ai dribbling... al rigorista o all'acrobata che salta in area. È stata aggiunta anche la possibilità di eliminare l'abilità di un giocatore per fare spazio per acquisirne una diversa.

Nella sessione di domande e risposte successiva, i produttori del gioco hanno risposto alle domande sollevate dai fan, come i miglioramenti ai sistemi di attacco e passaggio di eFootball. Dicono che questi siano stati messi a punto e che l'IA dei giocatori avversari sia stata ottimizzata.

Uno dei problemi più urgenti per i giocatori era il ritardo nelle partite PvP, specialmente quando ci si connetteva tramite il server di gioco. Ora è stata aggiunta un'antenna accanto al nome del giocatore nella partita per mostrare la velocità di connessione nella partita e un grafico della latenza viene fornito alla fine della partita. Inoltre, Konami ha condiviso un elenco di server per semplificare la scelta di un server che corrisponda alla tua posizione e alla velocità di connessione.

Il 4.0.0. L'aggiornamento principale per eFootball arriverà domani dopo la manutenzione programmata del gioco. Hai intenzione di provarlo?

Puoi guardare lo streaming completo di eFotball Connect qui sotto.