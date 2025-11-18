Krafton avrebbe creato una "task force segreta" per impedire che Subnautica 2 sviluppatori venissero pagati

HQ

Subnautica 2 Sviluppatori e fondatori hanno affermato che Krafton ha istituito una task force chiamata "Project X" nel tentativo di ritardare il gioco ed evitare di pagare un guadagno multimilionario. Questo è l'ultimo sviluppo nella battaglia tra gli sviluppatori e Krafton, iniziata poco dopo il ritardo del lancio anticipato di Subnautica 2 a luglio.

Come confermato dallo sviluppatore di videogiochi, il CEO di Krafton Changhan Kim è accusato di aver usato qualsiasi mezzo per ritardare il titolo. Si ritiene che volesse impedire il pagamento di earnout per evitare imbarazzi e salvare il suo lavoro.

"Krafton ha licenziato i Founders e ha ritardato il lancio di Subnautica 2 per evitare di pagare l'earnout. Questo è ciò che il ricorrente ha sostenuto nella sua denuncia, ed è ciò che le prove mostreranno al processo," recita un documento pre-processuale. "Dopo che il dipartimento finanziario di Krafton, nel maggio 2025, aveva previsto un guadagno di base di 191 milioni di dollari, Krafton aveva bisogno di un modo per 'annullare l'earn-out'."

I querelanti sostengono che Kim ritenesse che il contratto tra Krafton e i dirigenti di Unknown Worlds fosse considerato un cattivo accordo, e che si spinse persino a chiedere consigli a ChatGPT su come evitare di pagare il guadagno agli sviluppatori. "Non solo era in gioco il profitto di Krafton; il guadagno era una minaccia per il lavoro di Kim. Krafton ha quindi agito per neutralizzare la minaccia di pagare il guadagno," si legge nel memoria.

Naturalmente, la questione è ancora soggetto a un tribunale, ma i primi documenti non sembrano mostrare Krafton in modo migliore.