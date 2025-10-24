Krafton raddoppia l'intelligenza artificiale

HQ

Krafton è l'ultima di molte società di gioco a dichiarare apertamente il suo amore per l'intelligenza artificiale, annunciando che sta raddoppiando la sua trasformazione in un'azienda "AI-first". Questo si applicherà non solo allo sviluppo del gioco, ma a tutti gli aspetti dell'organizzazione: flussi di lavoro automatizzati, risorse umane guidate dall'intelligenza artificiale, sistemi di gestione, intelligenza artificiale in-game e un'intera infrastruttura costruita attorno ad essa.

Non sorprende che questa affermazione sia stata accolta molto male dai fan. E ci sono alcune discussioni infuocate in corso su Reddit, con gli utenti che sottolineano come questo avrà un impatto importante (negativo) sulla qualità dei giochi futuri.

In una dichiarazione di Krafton si legge: (tradotto con Google):

Krafton costruisce un ecosistema virtuoso di apprendimento, condivisione e sperimentazione in modo che i membri possano sperimentare e guidare direttamente la cultura dell'IA First. Sostenere l'apprendimento e l'uso degli strumenti di lavoro dell'IA, concentrandosi sulle piattaforme interne "hub di apprendimento dell'IA (Learning Hub)" e condividendo casi applicativi pratici e know-how a livello aziendale. Gestisce inoltre "AI Roundtable (Roundtable)" e "AI Hackathon (Hackathon)" per diffondere una cultura dell'apprendimento reciproco e dell'uso dell'IA orientato alla pratica in tutte le professioni e le organizzazioni.

Un utente su Reddit scrive:

"L'intera azienda ha appena dichiarato la propria morte con questo".

Molti sottolineano che, piuttosto che puntare tutto sull'intelligenza artificiale, le aziende di gioco dovrebbero concentrarsi su un approccio incentrato sull'uomo. Con la vera creatività come fattore trainante, qualcosa che la maggior parte delle persone sostiene che l'IA al momento non sia in grado di fare. Inoltre, il fatto stesso che Krafton menzioni come l'intelligenza artificiale verrà utilizzata per le risorse umane, ha suscitato alcuni sentimenti particolarmente forti.

"Il fatto che l'intelligenza artificiale sia un'infrastruttura per le risorse umane sembra l'inizio della fine dei tempi".

I tentativi di implementare più intelligenza artificiale non sono ovviamente una novità. E abbiamo visto sia EA che Microsoft andare all-in, con piani chiari per portarlo il più lontano possibile. Ma la domanda rimane. In che modo questo finirà per influenzare la qualità dei giochi? Non ci resta che aspettare e vedere.