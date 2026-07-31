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Lasciate che inizi con una confessione: Hotline Miami mi è sempre sfuggito. L'ho provato quando era disponibile gratuitamente su PSN, mi sono reso conto che sembrava piacere a tutti gli altri, e l'ho disattivato senza capire il fascino. Quindi, quando Kusan: City of Wolves viene descritto come un successore spirituale, dovrei, logicamente, essere la persona sbagliata per il ruolo. Invece, eccomi qui, dopo aver visto scorrere i titoli di coda, un fan appena convertito.

Kusan, la città portuale al neon, con il protagonista Jin al centro.

Kusan è una città portuale al neon da qualche parte tra Busan, Hong Kong e Tokyo, popolata da favole piuttosto che da umani. Interpreti Jin, una creatura felina ed ex soldato che ora vende la sua violenza al miglior offerente, e il lavoro che va fuori controllo ruota attorno a Haru, una ragazza con un potere psionico abbastanza forte da radere al suolo l'intera città. Intorno a loro circondano gang, soldati corrotti e vecchi compagni d'armi, e il titolo allude all'espressione francese per l'ora del crepuscolo tra cane e lupo ("entre chien et loup"), il momento in cui non riesci più a distinguere chi è un amico e chi vuole la tua morta.

Jin teneva Haru, con la sua compagna Ayn sullo sfondo.

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Sulla carta, è semplice. Una prospettiva dall'alto, un pulsante per il corpo a corpo, uno per le armi e nemici che muoiono velocemente quanto te. Un colpo basta per entrambe le parti. In pratica, ogni livello è un piccolo enigma omicidio in cui pianifichi il percorso ottimale attraverso le stanze. Un colpo carico con la Mano di Guerra a pugno di ferro (pensa al braccio di Bucky in The Avengers) sfonda una porta direttamente nel collo di una guardia ignara, poi un coltello viene conficcato in faccia al prossimo ma deve essere raccolto per essere usato di nuovo, mentre una pistola viene ricaricata dai nemici che fungono da scatole di munizioni ambulanti. O sei tu il tritacarne, o finisci dentro. È intriso di sangue in un modo che dovrebbe risultare inquietante, ma lo stile fiabesco sposta la violenza più vicino a Tarantino che al tabacco da fiato, e quando tutto si incastra, la sensazione è pura alla Boondock Saints.

Kusan è una dannata favola.

La forza trainante dietro tutto questo è il sistema di valutazione. Ognuno dei 54 livelli, distribuiti in quattro capitoli che il gioco conta da zero, viene valutato in base a tempo, uccisioni, combo, stile, coraggio, parata e bonus, con tutto, dal livello di minaccia delle tue vittime alla rapidità con cui si prende in considerazione la valuta. Il punteggio più alto, SS, ti richiede di eseguire ogni singolo nemico senza la minima esitazione o ritardo. Mi sono reso conto subito che non potevo andare avanti senza un punteggio perfetto, e il gioco lo sa. Se ottieni il tuo SS e poi distruggi ogni mobile nella stanza, ti arriva addosso una valuta extra. Sono stato un bravo ragazzo, uccidevo pulito e distruggevo tutto a pezzi, e ne sono generosamente ricompensato. Il sistema di punteggio sembra duro ma giusto, e la soluzione sta nel tentativo ed errore finché la rotta e la combo ottimali non vengono realizzate senza un solo errore di frame.

Assegnare i voti più alti e distruggere gli interni è uno dei punti più importanti del gioco.

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Ora veniamo allo strato più profondo del gioco, e al consiglio più pratico per i consumatori della recensione: puoi parare sia pugni che proiettili incontrandoli con i tuoi colpi, e se ci riesci, lo sparatutto muore per il suo proiettile. Lo chiamo "Bulletakido", ed è una delle sensazioni più esaltanti che abbia mai provato in un gioco d'azione. Ma la finestra di opportunità è piccola, e sulla mia TV, che aggiunge circa 25 millisecondi di ritardo, vedevo l'avviso lampeggiante dei nemici ma non riuscivo mai a cronometrare la mia risposta. Solo quando ho spostato la console su una schermata a bassa latenza le parate hanno iniziato a colpire in modo costante, ed è allora che The Matrix si è aperto. Il gioco supporta anche una modalità a 120Hz su PS5, che durante le ore di gioco mi è sembrata stabile e senza alcun stutter evidente, che è esattamente la priorità giusta per un gioco che prospera a decimi di secondo. Gli sparatutto potenziati poi sostituiscono il flashing con un'animazione più sottile con un ritardo di mezzo secondo prima del colpo, quindi c'è ancora margine di miglioramento anche per chi pensa di averlo padroneggiato. Il messaggio è semplice: gioca sullo schermo più veloce che riesci a trovare, perché è lì che Kusan mostra il suo lato migliore.

Il sistema di aggiornamento è progettato in modo intelligente. Ogni abilità è un blocco Tetris da inserire in uno spazio limitato, quindi si tratta meno di raccogliere tutto e più di scegliere lo strumento giusto per il livello giusto. Alcuni livelli assegnano anche fulmini extra se scegli abilità specifiche, un modo elegante per gli sviluppatori di suggerire combinazioni senza imporle a te. Successivamente vengono introdotte le schede elettroniche, che sbloccano più slot e comprimono le tue preferite in modo che occupino meno spazio. Ma qui risiede anche la mia più grande obiezione, a parte la storia.

Dal terzo atto in poi, i bulloni hanno svolto la loro funzione; tutto è al massimo livello, le schede elettroniche sono l'unica cosa che conta, e mi rimane un surplus che non posso spendere per nulla di valore. La mia strategia parsimoniosa, basata sul motto "chi salva ha", dove tutto andava verso l'arma finale e apparentemente migliore, si è rivelata ottimale; E un'economia in cui l'accumulo ripaga contraddice meglio l'idea che diverse build dovrebbero incoraggiare la sperimentazione.

Il sistema di potenziamento sembra fresco e innovativo.

Questo porta alla caratteristica più interessante del gioco: non c'è alcun livello di difficoltà. L'asticella è fissata interamente dalla tua ambizione, e tutti gli incentivi a giocare con audacia risiedono nel tabellone. Il criterio del 'coraggio' assegna persino punti extra per aver affrontato più nemici contemporaneamente, ma quando, verso la fine, ho rinunciato alla caccia alle SS per finire il gioco in tempo, le carote sono scomparse in un istante, e ho capito quanto del fascino fosse proprio lì. All'improvviso, mi ritrovavo pazientemente in piedi sulla soglia, sferrando dritte a destra a ogni nemico che entrava, livello dopo livello, e il gioco non fece alcun tentativo di fermarmi. In altre parole, Kusan è esattamente buono quanto scegli di farlo. Per i perfezionisti e i completisti che puntano alle stelle, è una miniera d'oro di profondità e scalabilità, ma per chi vuole solo affrontarlo, è un gioco decisamente più superficiale.

In alto a sinistra: Stare dietro una porta e attaccare è possibile, ma rovina il fascino del gioco. In alto a destra: Spesso ti troverai di fronte a una minaccia schiacciante da parte del nemico. In basso a sinistra: Kusan offre una varietà di gameplay. In basso a destra: Aspettati di morire più e più volte.

E la storia? È l'aspetto più debole del gioco. I dialoghi sono goffi, l'umorismo raramente funziona e ben avanzato nel gioco non riuscivo a spiegare con sicurezza per chi Jin stesse davvero combattendo o perché. In una scena, si fa strada a massacri in un laboratorio, solo per ritrovarsi un secondo dopo a contemplare le scelte di carriera degli scienziati morti e tutto il sangue, e il contrasto tra ciò che fa e ciò che pensa è sorprendentemente netto. Allo stesso tempo, l'atto finale merita lodi. Lì la trama si risolve, i personaggi finalmente trovano i loro ruoli e la storia è intrecciata da scelte difficili e destini scomodi, secondo la migliore tradizione narrativa coreana. Le cutscene in stile fumetto sono costantemente stilose, taglienti e ipnotiche, anche quando i dialoghi vacillano, e il paesaggio sonoro fa più della sua parte per creare l'atmosfera. La colonna sonora di Loptimist, ricca di 808, spinge avanti ogni scontro a fuoco e rende il rigioco dei livelli un piacere, mentre gli effetti sonori – dagli impatti delle granate alle fiamme nella scena iniziale – fanno venire due pollici in su all'audiofilo che è in me.

Lo stile narrativo del gioco si trasmette attraverso copertine di fumetti, molto ben progettate.

I capi meritano una sezione tutta loro. Anche il primissimo, che è un babbuino che lancia granate e che, nella sua seconda fase, spara raggi laser che devi girare mentre i suoi scagnozzi ti riforniscono le munizioni, dà il tono. Impara i pattern, adatta la tua build, esegui alla perfezione, questo è il punto giusto. Il boss finale mi ha tenuto bloccato per tre quarti d'ora in un ciclo di morte costante, finché non sono stato costretto a ripensare completamente le mie abilità e finalmente ho realizzato la run perfetta. Ho urlato ad alta voce. È il tipo di catarsi che solo questo tipo di gioco può offrire, e vale ogni parolaccia lungo il percorso.

Kusan: City of Wolves è un gioco focalizzato sul gameplay nel senso migliore della parola, costruito da quattro persone che capiscono chiaramente cosa significa 'flow'. La storia avrebbe potuto avere la stessa cura del combattimento, e l'economia perde slancio verso la fine, ma questo non toglie nulla all'eccellente gameplay. La mia partita è durata sette ore, eppure la barra dei progressi è solo al 75 per cento; Metà dei livelli non è ancora stata completata correttamente, e la voglia di rimediare a questo è già presente. Questo è uno dei giochi più coinvolgenti che abbia avuto da molto tempo, a patto che tu lo affronti secondo i suoi termini.

Hotline Miami forse mi ha ignorato, ma Kusan mi ha trasformato in un credente.