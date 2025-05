La Aardman rilascerà un nuovo film di Shaun the Sheep nel 2026

Aardman ha visto una vera e propria rinascita negli ultimi tempi. La casa di produzione in stop-motion di claymation ha esteso molti dei suoi franchise più amati negli ultimi anni, con un nuovo Chicken Run nel 2023, un nuovo Wallace and Gromit l'anno scorso e nel 2026 possiamo aspettarci anche un nuovo Shaun the Sheep impresa.

Come recentemente annunciato, Aardman presenterà in anteprima un nuovo film nel 2026 chiamato Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom e, per chi si trova nel Regno Unito, possiamo aspettarci che venga presentato in anteprima prima nei cinema e poi su Sky Cinema subito dopo. Studiocanal si occuperà della distribuzione del film nelle regioni al di fuori del Regno Unito, anche se la portata definitiva di questi piani deve ancora essere spiegata.

Per quanto riguarda l'argomento di questo film, ci è stato detto che sta arrivando per celebrare i 30 anni dal debutto di Shaun in Wallace and Gromit: A Close Shave e che racconterà una storia ambientata intorno ad Halloween. La sinossi aggiunge:

"Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom vede gli abitanti della Mossy Bottom Farm attendere con ansia Halloween - fino a quando il goffo Farmer non distrugge l'amato campo di zucche del Gregge! Quando Shaun si trasforma in SCIENZIATO PAZZO per risolvere il problema, le cose vanno rapidamente fuori controllo... Con The Farmer scomparso e una bestia selvaggia che vaga per i boschi di Mossingham, tutti gli ingredienti sono al loro posto per un'avventura familiare mostruosamente divertente.

Sebbene non sia stata ancora menzionata una data precisa per la premiere, il tema spettrale della stagione è probabilmente molto eloquente, quindi senza dubbio aspettatevi che arrivi intorno a settembre/ottobre 2026.