La band interna di Final Fantasy XIV si esibirà al Download Festival a giugno

Se hai intenzione di andare al Download Festival a Donington Park nel Regno Unito questo giugno, c'è una band che non vorrai perderti.

Per la prima volta in assoluto, la band interna di Final Fantasy XIV, nota come The Primals, si esibirà fuori dall'Asia o in eventi dedicati ai Fan Festival per questo gioco di lunga durata. Sì, la band salirà sul palco Dogtooth del festival rock and metal per eseguire molte delle sue opere più iconiche, da Final Fantasy XIV ai fan presenti.

L'esibizione della band è prevista per venerdì 12 giugno e la scaletta esatta delle canzoni che intendono eseguire non è ancora stata rivelata. Tuttavia, se vuoi partecipare e vedere la band dal vivo, puoi prendere un biglietto per il Download Festival oggi stesso passando qui.

C'è qualche brano in particolare che ti piacerebbe vedere eseguire dai The Primals dal vivo?