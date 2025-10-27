La Casa Bianca rilascia l'immagine AI del presidente Trump in una tuta spartana di Halo

HQ

Nella tarda serata di venerdì è stato annunciato Halo: Campaign Evolved, un remake di Halo: Combat Evolved, creato interamente con Unreal Engine 5. Sebbene ci fossero voci sul gioco da un po' di tempo, molti giocatori hanno applaudito la notizia, soprattutto perché è stato anche confermato che sarebbe uscito su PlayStation 5, come primo gioco della serie.

Un'azienda che ha chiaramente pensato che questo fosse divertente è stata Gamestop, che ha rilasciato un comunicato stampa spensierato spiegando che le cosiddette guerre delle console iniziate con il lancio di Combat Evolved sono ora finite. Hanno firmato con "Potere ai giocatori".

A quanto pare questo ha raggiunto il governo degli Stati Uniti, che ha risposto con un'immagine dell'intelligenza artificiale che ritrae Trump inSpartan giacca e cravatta, salutando davanti alla Casa Bianca.

Puoi vedere come appare qui sotto. Non sappiamo cosa ne pensi Halo Studios, ma cosa ne pensi tu?