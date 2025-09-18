La ciurma di Cappello di paglia ci dà un'anteprima di One Piece: Stagione 2 su Netflix
Nel teaser possiamo vedere per la prima volta anche il personaggio di Tashigi, interpretato da Julia Rehwald.
Mancano ancora mesi a Monkey D. Rufy di Iñaki Godoy e al resto dell'equipaggio che salpano di nuovo sulla Going Merry for the Grand Line, ma Netflix oggi ci ha dato una nuova anticipazione su cosa aspettarci nella seconda stagione della serie live action One Piece.
In questo "Dietro le quinte" possiamo vedere alcune scene delle riprese della nuova stagione, che sembra destinata a coprire i grandi momenti degli archi narrativi di Loguetown, Baroque Works e persino Arabasta nell'anime. Dubitiamo che riuscirà a condensare l'intera Saga di Amarasta, ma almeno getterà buone basi per una terza stagione della serie più che scontata.
Inoltre, abbiamo visto per la prima volta l'attrice Julia Rehwald interpretare il Marine Tashigi, un personaggio secondario ma rilevante in questo arco narrativo, e che condivide una storia curiosa con il personaggio di Zoro Roronoa di Mackenyu. Puoi dare un'occhiata allo Sneak Peek di One Piece: Stagione 2 e non vedi l'ora che getti l'ancora nel 2026 su Netflix.