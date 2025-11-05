La colonna sonora Animal Crossing: New Leaf è ora disponibile su Nintendo Music

HQ

La serie Animal Crossing è sempre stata buona, ma è stato con Animal Crossing: New Horizons che la serie è davvero decollata e, secondo il rapporto finanziario che Nintendo ha pubblicato questa settimana, ora ha venduto l'incredibile cifra di 49 milioni di copie, il che significa che più di un proprietario su tre Switch ha acquistato il gioco.

Ciò ha significato che il titolo Nintendo 3DS Animal Crossing: New Leaf è stato in qualche modo messo in ombra, ma anche questo è, ovviamente, un gigante con oltre 13 milioni di copie vendute. E Nintendo non ha dimenticato il classico, cosa che ora sta dimostrando aggiungendo la sua colonna sonora alla sua app Nintendo Music. In totale, ci sono 188 canzoni distribuite su 4 ore e 53 minuti.

L'app Nintendo Music è stata rilasciata a ottobre sia per Android che per iOS ed è interamente dedicata alla musica classica dei giochi Nintendo. Presenta colonne sonore iconiche di titoli classici e moderni di serie come Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon e Metroid, oltre ad altri (non ultima la deliziosa musica del menu del Wii). Tutto questo è incluso nel tuo abbonamento Nintendo Switch Online.