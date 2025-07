La colonna sonora di Astro Bot arriverà in vinile entro la fine dell'anno

HQ

Il gioco dell'anno del 2024 (almeno secondo i The Game Awards) Astro Bot è stato amato per molte ragioni, ma per molti giocatori la colonna sonora rimbalzante si è distinta come un delizioso accompagnamento al tuo viaggio nei panni di Astro. Potrei passare ore seduto e annuire con la testa sul tema del menu principale.

Ora, se vuoi togliere la musica dal gioco e metterla sul tuo lettore di vinile, puoi farlo. Beh, non esattamente ora, ma presto, poiché una collezione di vinili Astro Bot è disponibile per il pre-ordine ora con un'uscita entro la fine dell'anno.

La collezione 2LP prende l'intera colonna sonora composta da Kenny CM Young, e la mette su adorabili LP con un tipico design Astro Bot. Per la copertina è stata creata anche una nuova illustrazione.

Astro Bot continua a offrire ai giocatori nuovi contenuti all'interno del gioco, poiché vengono costantemente aggiunti più livelli, garantendo ai giocatori nuovi bot da salvare e più sfide da superare.

Annuncio pubblicitario:

Astro Bot è ora disponibile su PS5.