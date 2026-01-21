La colonna sonora di Zelda: Phantom Hourglass è ora completamente disponibile con Nintendo Music

HQ

Certo, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass di solito non è considerato uno dei migliori giochi di Zelda, e raramente parliamo della sua musica. Detto ciò, è in realtà un gioiello un po' sottovalutato che si basa sul presupposto di The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Il gioco è stato originariamente rilasciato per Nintendo DS nel 2007 e non è stato ripubblicato. Ecco perché molte persone ora stanno alzando un po' le aspettative con cautela quando Nintendo ha annunciato inaspettatamente che la colonna sonora del gioco è stata aggiunta all'app Nintendo Music. In totale, ci sono 80 canzoni con una durata di 91 minuti.

Molte persone sperano che questo sia un segno che il gioco avrà una nuova vita su Switch 2, sia come download tramite l'abbonamento Switch Online sia come remaster o remake. C'è una buona probabilità che sia solo un desiderio, quindi dovremo solo incrociare le dita mentre ascoltiamo la musica.