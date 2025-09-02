La colonna sonora Fire Emblem: Awakening è ora disponibile con Nintendo Music

HQ

Nintendo non ha certo rallentato il ritmo delle aggiunte all'app Nintendo Music, che continua ad espandersi con nuove colonne sonore ogni settimana. Di recente, abbiamo ricevuto le colonne sonore di Pilowings, Kirby and the Forgotten Land e Mario Kart 64, e ora è il momento di qualcosa di nuovo.

Stiamo parlando del successo del 2013 per Nintendo 3DS Fire Emblem: Awakening, che abbiamo descritto nella nostra recensione come dotato di "musica meravigliosamente vibrante che crea l'atmosfera perfettamente". Se vuoi goderti questo stato d'animo in cuffia, la colonna sonora è ora disponibile su Nintendo Music.